Валерий Кечинов: уверен, что в следующем туре РПЛ опять будут судейские ошибки

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о судейских ошибках в РПЛ.

«А что изменит отставка гендиректора «Крыльев Советов»? Сомневаюсь, что после этого судейство будет восхитительное. Даже уверен, что в следующем туре опять будут судейские ошибки. Сейчас они случаются в каждом туре. Их постоянно разбирают эксперты, и, как мне кажется, дополнительных проверок больше не станет. Именно судьям нужно объяснить трактовки болельщикам, командам и футболистам. Потому что один и тот же эпизод в разных матчах трактуется по-разному. Все должны понимать, с чем связан судейский свисток: пенальти, гол, жёлтая карточка — всё это.

Может быть, нужно вводить какие-то санкции по отношению к судьям. Сегодня на ошибки влияет не только человеческий фактор, но и VAR, с помощью которого эпизод просматривают три человека. А в итоге всё равно оказывается, что была допущена ошибка. По отношению к судьям нужно быть жёстче.

Все мы видим следующую картину: от игры к игре происходит одна и та же ситуация: при одинаковом эпизоде судья ставит пенальти в одном матче и не ставит в другом. Поэтому я уже запутался и даже не стараюсь углубляться в тему судейства. Всё равно в следующих играх один эпизод будет трактован по-разному», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.