«Так продолжаться не может». Дьяков высказался о судействе в российском футболе

Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался о ситуации с «Крыльями Советов». Напомним, самарский клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с жалобой на судейство после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:2).

«Не думаю, что отставка гендиректора «Крыльев Советов» может повлиять на вопрос судейства. Другое дело, если бы изменения произошли в верхушках судейского департамента, либо убирали бы нынешних судей и приводили новых, но ведь и новых не видно. Судейский вопрос — это большая проблема. Есть система VAR: можно посмотреть эпизод и изменить ошибку, но почему-то этого не получается. Вопросы возникают не только к судьям на поле, но и к тем, кто смотрит VAR. Казалось, что с его внедрением вопросов должно было стать меньше, но их стало гораздо больше.

Шумиха вокруг судей РПЛ может привести к очередной перестройке. У нас слишком часто что-то меняется, но явно не в лучшую сторону. Наверное, надо больше работать с судьями в межсезонье или брать людей, которые рано закончили с футболом и ушли в судейство: может быть, они больше понимают игру. Да, судья может ошибиться, но для меня нонсенс, когда он не может изменить свою ошибку, хотя у него есть помощники: судья на VAR, экран — можешь подойти и посмотреть. В российском судействе есть проблема, и она глобальная — её надо искоренить.

Не знаю, можно ли в будущем ожидать увольнения Павла Каманцева с поста главы судейского департамента. Возможно, он приведёт новых судей. Да, всем людям свойственно ошибаться. Но когда один и тот же футболист ошибётся два-три раза, его могут надолго посадить в запас либо вообще убрать из команды. Так должно быть и с судейством: две-три ошибки – надо убирать. Невозможно, когда один арбитр очень сильно ошибается несколько раз, за что его отстраняют на одну-две игры, но потом он возвращается и делает то же самое — это замкнутый круг. Так дальше продолжаться не может», – сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.