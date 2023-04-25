Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Силкин: Кокорин наследил так, что от него отвернулись

Сергей Силкин: Кокорин наследил так, что от него отвернулись
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о словах Александра Кокорина, возмутившегося отношением болельщиков и руководства клуба к иностранным футболистам.

«Легендой клуба называют за какие-то заслуги. Если Кокорин считает себя легендой «Динамо» — пусть считает. Саша наследил так, что от него отвернулись в первую очередь из-за всех историй. Он хорошо начал, но потом перешёл в «Анжи», потом в «Зенит» — усилил прямых конкурентов «Динамо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Александр Кокорин в 203 матчах за «Динамо» забил 50 голов и отдал 26 результативных передач. Сейчас он выступает за греческий «Арис», права на него принадлежат «Фиорентине».

Материалы по теме
Булыкин: Кокорин не просто легенда «Динамо», а легендарная личность российского футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023