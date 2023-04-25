Сергей Силкин: Кокорин наследил так, что от него отвернулись

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о словах Александра Кокорина, возмутившегося отношением болельщиков и руководства клуба к иностранным футболистам.

«Легендой клуба называют за какие-то заслуги. Если Кокорин считает себя легендой «Динамо» — пусть считает. Саша наследил так, что от него отвернулись в первую очередь из-за всех историй. Он хорошо начал, но потом перешёл в «Анжи», потом в «Зенит» — усилил прямых конкурентов «Динамо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Александр Кокорин в 203 матчах за «Динамо» забил 50 голов и отдал 26 результативных передач. Сейчас он выступает за греческий «Арис», права на него принадлежат «Фиорентине».