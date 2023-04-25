«Жирона» — «Реал»: Кастельянос оформил покер и довёл счёт до разгромного

Продолжается матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» принимает мадридский «Реал» на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу «Жироны».
На 12-й минуте матча Валентин Кастельянос открыл счёт. На 24-й минуте нападающий оформил дубль. На 34-й минуте Винисиус Жуниор отыграл один мяч. В начале второго тайма Кастельянос забил третий гол, а на 63-й минуте — четвёртый.
Матч команд в первом круге завершился вничью со счётом 1:1. На гол Винисиуса «Жирона» ответила точным ударом Кристиана Стуани с пенальти.
В нынешнем сезоне испанской Примеры «Жирона» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков в 30 матчах. «Реал» находится на втором месте, у команды 65 очков. Лидирует в чемпионате «Барселона», набравшая 76 баллов.
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