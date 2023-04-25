Шипицин: побольше бы в РПЛ таких суперматчей, как «Спартак» — «Краснодар»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ между краснодарской командой и столичным «Спартаком» (3:4).

«Обе команды провели очень хороший и результативный матч. Конечно, жалко «Краснодар». Я считаю, что закономерным результатом всё-таки была бы ничья. Побольше бы таких суперматчей в нашем чемпионате. Каким интересным становится российский футбол, правильно? И скорости неплохие, очень даже хорошие. «Спартак», как это было у него в других матчах, прибавил в концовке.

Конечно, большую роль сыграли замены – выход на поле Зобнина, Промеса, Зиньковского. Думаю, все зрители получили удовольствие от этого матча. По поводу пенальти: на Соболеве, я считаю, 11-метровый был стопроцентный, а вот на Сперцяне – 50 на 50. Если так посмотреть, то Сперцян тоже держал за футболку Тавареша. Там эпизод спорный», — приводит слова Шипицына «Евро-Футбол.Ру».