Кастельянос стал первым игроком с 2013 года, оформившим покер в ворота «Реала»

Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос забил четыре гола в матче 31-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» и принёс своей команде победу со счётом 4:2.

Ранее покер в ворота «Реала» удавалось оформить нападающему дортмундской «Боруссии» Роберту Левандовскому в полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2012/2013. При этом в Ла Лиге до Кастельяноса в XXI веке забить четыре гола в одном матче с «Реалом» не удавалось никому.

Кастельянос («Жирона») оформляет исторический покер:

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В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 65 очков. «Жирона» находится на девятом месте, у команды 41 очко.