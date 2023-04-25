Коновалов: Абаскаль не угадал с составом на матч с «Краснодаром», но внёс изменения

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Коновалов прокомментировал волевую победу красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:3).

«Первый тайм получился, конечно, неоднозначным. Думаю, что была тренерская ошибка с составом. Потом Абаскалю удалось её исправить. Это были хорошие тренерские действия. Второй тайм «Спартак» провёл значительно лучшее, интереснее. В составе произошли изменения, и они сыграли свою роль. Это сказалось и на результате, и на качестве игры.

В чём заключался тренерский просчёт? В игроках или тактической схеме? И то и другое. С составом он не угадал, плюс сама игра пошла не так, как планировалось изначально. Качество игры команды до перерыва было плохим.

Не настораживает ли физическое и психологическое состояние команды? Мне не показалось провальным физическое состояние. А психология – понятно, что после матча с «Акроном» не могла быть хорошей. Но всё-таки тренеру по ходу матча удалось исправить ситуацию. Ну и ребята, конечно, показали характер, приложили силы, включились, разозлились. Не могу сказать, что «Краснодар» – это такая команда, с которой сложно играть. Она и сама играет, и другим даёт. Поэтому матч и получился такой интересный. Но в обороне обе команды играют не очень надёжно. В силу разных причин: состава и оборонительных навыков.

Критика в адрес Дуарте? Мы видели, как в одном из эпизодов он просто остановился, а затем соперник забил. Это больше индивидуальная ситуация, чем командная», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».