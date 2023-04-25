Анчелотти: гол «Жироны» в начале второго тайма отрезал «Реалу» ноги

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги матча 31-го тура чемпионата Испании, в котором его команда уступила «Жироне» со счётом 2:4.

«Нам не хватало самоотверженности, мы оставляли много пространства, когда играли без мяча. С мячом игра складывалась хорошо, но без мяча мы оставляли свободные зоны и пропустили два гола после первых двух моментов.

Команда неплохо оборонялась, и необъяснимо, что мы пропускали. Не хватало мощи в единоборствах, уступали сопернику пространство, команда терпела неудачи после контратак. Гол «Жироны» в начале второго тайма отрезал нам ноги. Конечно, мы ранены. Теперь нам нужно вставать, потому что на кону всё, и мы встанем», — приводит слова Анчелотти Marca со ссылкой на Movistar.

Кастельянос оформляет покер:

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