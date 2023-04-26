«Астон Вилла» забила в каждом из первых 20 матчей АПЛ при Эмери, обновив рекорд
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Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» принимала «Фулхэм». Победу со счётом 1:0 хозяевам принёс Тайрон Мингз, отметившийся голом на 21-й минуте.
Таким образом, «Астон Вилла» забила в каждом из первых 20 матчей после назначения Унаи Эмери на должность главного тренера. Ранее после ничьей с «Брентфордом» (1:1) в предыдущем матче команда установила рекорд: ни один клуб в истории лиги не забивал в каждой из 19 игр после назначения нового тренера.
Эмери возглавил «Астон Виллу» в ноябре 2022 года. В первом матче под его руководством клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. «Астон Вилла» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 54 очка в 33 матчах.
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