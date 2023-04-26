Гойкович — о высоких зарплатах футболистов: мы заслуженно получаем свои деньги

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о зарплатах футболистов.
«Просто так сложилось, что спортсмены – не только футболисты – много зарабатывают. Когда ты родился, у нас были одинаковые возможности стать футболистом. Просто, может быть, я появился на свет с талантом играть в футбол – у меня это получилось. Я много работал и шёл к мечте стать профессиональным игроком. Если сравнить наши зарплаты с тем же Неймаром, который получает по 30–40 миллионов евро, мы в России зарабатываем намного меньше.
У нас тяжёлая работа, есть свои плюсы и минусы. Я не был дома уже четыре месяца, со мной в России только жена с ребёнком, а родители и друзья – на родине. Когда я всего на пару дней приезжаю домой к близким, мне сложно, ведь я хочу побыть с ними подольше. Когда мне исполнилось 18 лет, я сразу уехал далеко от родителей. В школе я пропускал экскурсии и ходил на тренировки. Да, я сам выбрал такую жизнь. Но каждый из нас мог стать футболистом – у всех были одинаковые возможности, чтобы зарабатывать наши нынешние зарплаты. Так что мы заслуженно получаем свои деньги», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».
- 26 апреля 2023
-
00:21
-
00:19
-
00:08
-
00:06
- 25 апреля 2023
-
23:55
-
23:51
-
23:47
-
23:45
-
23:18
-
23:18
-
23:16
-
22:56
-
22:34
-
22:30
-
22:22
-
22:21
-
22:19
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:45
-
21:42
-
21:36
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:51
-
20:47
-
20:45