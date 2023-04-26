Рис Джеймс и Мэйсон Маунт больше не сыграют за «Челси» в текущем сезоне

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что защитник Рис Джеймс и полузащитник Мэйсон Маунт выбыли из-за травм до конца сезона.

«Рис Джеймс недоступен, вероятно, до конца сезона. Мэйсон Маунт тоже. У него есть возможность вернуться к последней игре сезона, но она очень мала. Это, очевидно, разочаровывает. Они большие игроки.

У Риса была травма подколенного сухожилия, которую он получил в середине недели в игре с «Реалом», он доиграл до конца, но на следующий день сканирование показало её.

Мэйсон довольно долго страдал от травмы таза, ещё до моего прихода. Он пытался вернуться, медицинский персонал пытался помочь, но мы пришли к тому, что сейчас ему предстоит небольшая операция, а затем, вероятно, четырёхнедельное восстановление», — приводит слова Лэмпарда 90min.