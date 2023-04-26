Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гойкович: хочу быть как Тьяго Силва, Вирджил ван Дейк или Серхио Рамос — это топ-уровень

Гойкович: хочу быть как Тьяго Силва, Вирджил ван Дейк или Серхио Рамос — это топ-уровень
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался об уровне защитников в Российской Премьер-Лиге и назвал игроков, которых считает своим ориентиром.

«Есть ли в России защитник, которым я восхищаюсь? У всех более-менее одинаковый уровень. Есть Родригао – хороший, но не могу сказать, что хочу быть таким, как он. Я хочу быть как Тьяго Силва, Вирджил ван Дейк или Серхио Рамос. Это топ-уровень! Смотреть нужно на тех, кто впереди тебя на пять шагов. В РПЛ есть выделяющиеся игроки атаки – и у «Зенита», и у нас, но чтобы кто-то выделялся из защитников на фоне других – не могу никого назвать. Никто из оборонительных футболистов в нашей лиге не брал мяч и не проходил один всю команду через центр поля», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Гойкович — о Личке: он живёт футболом 24 на 7, его результаты говорят сами за себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023