Гойкович: хочу быть как Тьяго Силва, Вирджил ван Дейк или Серхио Рамос — это топ-уровень

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался об уровне защитников в Российской Премьер-Лиге и назвал игроков, которых считает своим ориентиром.

«Есть ли в России защитник, которым я восхищаюсь? У всех более-менее одинаковый уровень. Есть Родригао – хороший, но не могу сказать, что хочу быть таким, как он. Я хочу быть как Тьяго Силва, Вирджил ван Дейк или Серхио Рамос. Это топ-уровень! Смотреть нужно на тех, кто впереди тебя на пять шагов. В РПЛ есть выделяющиеся игроки атаки – и у «Зенита», и у нас, но чтобы кто-то выделялся из защитников на фоне других – не могу никого назвать. Никто из оборонительных футболистов в нашей лиге не брал мяч и не проходил один всю команду через центр поля», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».