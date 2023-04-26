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«Бёрнли» выиграл Чемпионшип

«Бёрнли» выиграл Чемпионшип
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«Бёрнли» оформил победу в Чемпионшипе, обыграв накануне «Блэкберн Роверс» в матче 38-го тура второго по силе английского дивизиона.

Команда Венсана Компани одержала победу над «Блэкберном» с минимальным счётом (1:0) во вторник вечером и гарантировала себе первое место в Чемпионшипе за два тура до конца чемпионата. «Бёрнли» набрал 95 очков в 44 матчах, у занимающего второе место «Шеффилд Юнайтед» 82 очка после 42 игр.

Таким образом, бордовые добились повышения в классе и прямого выхода в английскую Премьер-лигу, откуда «Бёрнли» вылетел в сезоне-2021/2022, заняв тогда 18-е место в турнирной таблице. В 44 матчах текущего сезона команда Компани одержала 27 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

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