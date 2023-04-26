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Помощник Аллегри грубо оскорбил Спаллетти после поражения «Ювентуса» от «Наполи»

Помощник Аллегри грубо оскорбил Спаллетти после поражения «Ювентуса» от «Наполи»
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Марко Ландуччи, помощник главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, оскорбил наставника «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения в матче 31-го тура Серии А (0:1).

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa, было слышно, как Ландуччи крикнул главному тренеру «Наполи»: «Лысое дерьмо, я съем твоё сердце».

Фразу услышали делегаты матча от Федерации футбола Италии и в данный момент проводят дополнительные расследования, прежде чем вынести наказание.

«Ювентус» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А. Неаполитанцы с 78 баллами продолжают лидировать в чемпионате Италии. За 7 туров до конца турнира команда Спаллетти опережает «Лацио», идущий вторым, на 17 очков.

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