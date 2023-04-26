Эван Фергюсон продлил контракт с «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Брайтон энд Хоув Альбион» объявил о заключении нового долгосрочного контракта с 18-летним нападающим Эваном Фергюсоном.

К «Брайтону» юный футболист присоединился зимой 2021-го года из ирландского клуба «Богемианс». Проявив себя на молодёжном уровне, Фергюсон дебютировал за первую команду чаек в матче Кубка лиги против «Кардифф Сити» и стал пятым самым молодым дебютантом в истории клуба.

В сезоне-2022/23 Эван Фергюсон забил девять мячей во всех турнирах, четыре из них — в рамках английской Премьер-лиги.

Во вторник вечером «Брайтон энд Хоув Альбион» объявил, что молодой форвард заключил новый контракт с клубом сроком до 2028 года.

Ранее в этом сезоне Фергюсон дебютировал за сборную Ирландии, а в марте открыл счёт забитым за национальную команду голам, отличившись в товарищеском матче против сборной Латвии.