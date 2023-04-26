Эван Фергюсон продлил контракт с «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Брайтон энд Хоув Альбион» объявил о заключении нового долгосрочного контракта с 18-летним нападающим Эваном Фергюсоном.
К «Брайтону» юный футболист присоединился зимой 2021-го года из ирландского клуба «Богемианс». Проявив себя на молодёжном уровне, Фергюсон дебютировал за первую команду чаек в матче Кубка лиги против «Кардифф Сити» и стал пятым самым молодым дебютантом в истории клуба.
В сезоне-2022/23 Эван Фергюсон забил девять мячей во всех турнирах, четыре из них — в рамках английской Премьер-лиги.
Во вторник вечером «Брайтон энд Хоув Альбион» объявил, что молодой форвард заключил новый контракт с клубом сроком до 2028 года.
Ранее в этом сезоне Фергюсон дебютировал за сборную Ирландии, а в марте открыл счёт забитым за национальную команду голам, отличившись в товарищеском матче против сборной Латвии.
- 26 апреля 2023
-
03:20
-
03:03
-
02:54
-
02:41
-
02:36
-
02:24
-
02:07
-
02:05
-
01:57
-
01:24
-
01:00
-
00:58
-
00:50
-
00:47
-
00:33
-
00:30
-
00:21
-
00:19
-
00:08
-
00:06
- 25 апреля 2023
-
23:55
-
23:51
-
23:47
-
23:45
-
23:18
-
23:18
-
23:16
-
22:56
-
22:34
-
22:30
-
22:22
-
22:21
-
22:19
-
22:15
-
22:09