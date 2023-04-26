Коке — после поражения от «Барселоны»: судьи куплены
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Полузащитник «Атлетико» Коке был недоволен после матча с «Барселоной».
Испанский футболист жаловался на судейство в игре.
«Судьи куплены», – приводит слова Коке Marca.
31-летний Коке провёл весь матч на скамейке запасных, поскольку ранее на тренировке почувствовал дискомфорт в мышцах задней поверхности бедра.
Напомним, мадридский «Атлетико» в 30-м туре чемпионата Испании уступил «Барселоне» на стадионе «Спотифай Камп Ноу» со счётом 0:1. Единственный гол в матче на 45-й минуте провёл Ферран Торрес, откликнувшийся на передачу Рафиньи с правого фланга. «Барселона» продолжает возглавлять турнирную таблицу испанской Ла Лиги, заработав 76 очков в 30 матчах.
«Барселона» одолела «Атлетико» с минимальным счётом:
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