Le Parisien: Месси запросил у «ПСЖ» повышение зарплаты за победу на чемпионате мира

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси попросил у клуба повышения зарплаты в ходе переговоров о новом контракте, сообщает Le Parisien.

Продолжающиеся переговоры между «ПСЖ» и Лионелем Месси о продлении контракта далеки от завершения. По данным Le Parisien, стороны достигли устной договорённости в конце прошлого года, но после победы сборной Аргентины на ЧМ-22 нападающий запросил повышения заработной платы.

Руководство парижан не готово пересматривать его зарплату в сторону повышения, но, тем не менее, хотело бы, чтобы 35-летний футболист остался в клубе. Окружение Месси опровергло информацию, что переговоры затянулись из-за финансовых требований игрока, сообщив, что аргентинский футболсит прежде хотел бы узнать, как проект будет развиваться в следующем сезоне.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает этим летом. Ранее сообщалось, что в услугах 35-летнего футболиста заинтересована «Барселона», откуда нападающий ушёл в «ПСЖ» на правах свободного агента летом 2021 года.