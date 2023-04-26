«Днепр-1» и «Заря» в 2023 году не выплатили игрокам ни одной зарплаты

У «Днепра-1» и «Зари» есть задолженности перед футболистами по заработной плате.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, клубы в 2023 году не выплатили своим игрокам ещё ни одной зарплаты, задолженность составляет 4 месяца.

«Днепр-1» в 22-м туре чемпионата Украины обыграл «Рух» со счётом 3:2. «Заря» же на выезде встретилась с «Колосом» и победила со счётом 0:1.

15 апреля «Днепр-1» и «Заря» сыграли очный матч в рамках чемпионата Украины. Победу одержала «Заря» со счётом 2:1.

«Днепр-1» располагается на втором месте после 22 туров УПЛ, набрав 48 очков. Отставание от лидирующего «Шахтёра» составляет пять очков. «Заря» идёт третьей, в активе команды 46 баллов.

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