«Днепр-1» и «Заря» в 2023 году не выплатили игрокам ни одной зарплаты
Поделиться
У «Днепра-1» и «Зари» есть задолженности перед футболистами по заработной плате.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, клубы в 2023 году не выплатили своим игрокам ещё ни одной зарплаты, задолженность составляет 4 месяца.
«Днепр-1» в 22-м туре чемпионата Украины обыграл «Рух» со счётом 3:2. «Заря» же на выезде встретилась с «Колосом» и победила со счётом 0:1.
15 апреля «Днепр-1» и «Заря» сыграли очный матч в рамках чемпионата Украины. Победу одержала «Заря» со счётом 2:1.
«Днепр-1» располагается на втором месте после 22 туров УПЛ, набрав 48 очков. Отставание от лидирующего «Шахтёра» составляет пять очков. «Заря» идёт третьей, в активе команды 46 баллов.
Россия и Украина оказались рядом на флаге английского фаната:
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2023
-
04:27
-
04:01
-
04:01
-
03:53
-
03:45
-
03:31
-
03:20
-
03:03
-
02:54
-
02:41
-
02:36
-
02:24
-
02:07
-
02:05
-
01:57
-
01:24
-
01:00
-
00:58
-
00:50
-
00:47
-
00:33
-
00:30
-
00:21
-
00:19
-
00:08
-
00:06
- 25 апреля 2023
-
23:55
-
23:51
-
23:47
-
23:45
-
23:18
-
23:18
-
23:16
-
22:56
-
22:34
Партнерский контент