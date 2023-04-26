Гойкович сравнил боснийцев с россиянами

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович считает, что в России более закрытый народ.
«Я в команде самый серьёзный (смеётся). Больше профессионализма. Русские — холодные люди. Пример: стою у лифта, выходит человек, хочу с ним поздороваться, а он даже на меня не посмотрел. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела? Что нового?» Вы — более закрытый народ», — сказал боснийский игрок «Оренбурга» в интервью «РБ Спорт».
К «Оренбургу» 27-летний Гойкович присоединился в 2020 году. В 66 матчах защитник забил 6 голов. Ранее в своей карьере Ренато Гойкович представлял такие клубы, как «Слобода», «Партизани» и «Зриньски», и становился чемпионом Албании и вице-чемпионом Боснии и Герцеговины.
В этом сезоне босниец провёл 19 матчей за «Оренбург» в российской Премьер-лиге и записал на свой счёт две голевые передачи.
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