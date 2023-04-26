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Агент Мелёхина из «Ростова»: есть вероятность летнего трансфера Виктора в европейский клуб

Агент Мелёхина из «Ростова»: есть вероятность летнего трансфера Виктора в европейский клуб
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Футбольный агент Антон Железняков, представляющий интересы защитника «Ростова» Виктора Мелёхина, оценил шансы футболиста переехать в европейский чемпионат в ближайшее время.

«Возможно, что летом интерес из европейских лиг станет реальным предложением? Тяжело сказать. Рынок сейчас такой эпичный по поводу отъезда наших игроков. Интерес к Мелёхину на самом деле есть, появляются новые клубы, звонят, спрашивают. Пока так, разговоры, запросы о трансферной стоимости

Если заплатят сумму, которая устроит «Ростов», то руководство клуба будет готово отпустить, почему бы и нет? «Ростов» высоко оценивает своих футболистов, это правильно.

Какая-то вероятность ухода летом есть, сейчас она небольшая, но есть. Главное, выбрать правильное направление, он молодой игрок, ещё развивается. Всё нужно взвесить, не хочется, чтобы он перешёл в клуб и сидел наглухо в запасе. Надо понимать, насколько они рассчитывают на него», — приводит слова Железнякова Metaratings.

Мелёхин является воспитанником академии «Родины», а в структуре «Ростова» пребывает с февраля 2021 года. На счету защитника 47 матчей за основную команду.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист сыграл в 19 матчах чемпионата России и отметился результативной передачей.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

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