Анчелотти заявил, что недоволен дисциплиной Винисиуса Жуниора на поле

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Жироны» (2:4) в 33-м туре чемпионата Испании оценил большое количество жёлтых карточек у нападающего Винисиуса Жуниора. В этой встрече бразилец получил своё 14-е предупреждение в сезоне.
«Слишком много для игрока его позиции. Я говорил Винисиусу об этом несколько раз», — приводит слова Анчелотти AS.
На втором месте по количеству жёлтых карточек за сезон в составе «Реала» идут защитник Эдер Милитао и полузащитник Эдуардо Камавинга — у обоих по 8.
Напомним, вчера завершился матч 31-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» принимала «Реал» Мадрид. Встреча закончилась победой «Жироны» со счётом 4:2.
«Реал» после поражения от «Жироны» на 11 очков отстаёт от «Барселоны» в турнирной таблице испанской Ла Лиги.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
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