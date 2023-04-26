«Челси» готов предложить за Онана Кепу и деньги

«Челси» сохраняет интерес к 27-летнему голкиперу «Интера» Андре Онана и может предложить миланцам за него Кепу Аррисабалагу и деньги. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, лондонский клуб внимательно следит за выступлениями голкипера «Интера» и всерьёз заинтересован в его приобретении. Синие готовы предложить миланцам самого дорогого вратаря в истории в лице Кепы Аррисабалаги и денежную компенсацию в обмен на Андре Онана.

28-летний Кепа присоединился к «Челси» летом 2018 года, лондонцы заплатили за него € 80 млн. В этом сезоне испанец отыграл 23 матча в АПЛ и пропустил 21 мяч. Онана, присоединившийся к «Интеру» на правах свободного агента прошлым летом, провёл 20 матчей в Серии А и пропустил 18 мячей.