«Первая лига — лучшая в мире!» Защитник «Оренбурга» рассказал о самом сложном матче в ФНЛ

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович вспомнил о выступлении команды в Первой лиге. В прошлом сезоне команда Марцела Лички обыграла «Уфу» и получила право выступать в РПЛ.

«Знаю ли, как ФНЛ называют? Лучшая лига мира! И это правда, не шутка. ФНЛ — топ: 22 команды, 42 игры — в среду и воскресенье. Когда только перешёл, не проходил сборы с командой и сразу провёл пять матчей, из которых четыре — на выезде. Как итог, через 15 дней дёрнул заднюю мышцу. Жизнь в ФНЛ — игра и восстановление: сауна, массаж, сон. Сыграли в воскресенье на выезде, а в пятницу снова в Москву, немного поспим там, в субботу снова перелёт в другой город. Я устал очень сильно! Когда ко мне приехала жена, она спрашивала: «Когда ты дома будешь?»

Самый сложный матч в ФНЛ? Год назад, первый тур против «Факела» — проиграли 0:2 – на улице жара +35, играем без болельщиков ещё почему-то. Соперник нас просто «убил», возил всю игру. После этого матча мы провели тимбилдинг, по-моему, идея принадлежала Марцелу Личке — пожарили шашлыки, чтобы чуть успокоились, но без алкоголя. После этой игры всё пошло — две выиграли и одна ничья. Такие мероприятия нужно проводить, чтобы был командный дух, мы там поговорили про наши семьи, успокоились. Нельзя только тренироваться», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице.