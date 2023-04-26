Кузьмичёв: Абаскаль перемудрил с тактикой – хорошо, что проявили характер и мастерство

Экс-заместитель генерального директора «Спартака» по системе подготовки молодых футболистов Владимир Кузьмичёв поделился мнением насчёт победы красно-белых в матче с «Краснодаром» (4:3).

«Мне вообще было непонятно несмелое, скажем так, решение, выйти у себя дома и играть против «Краснодара» в три центральных защитника. По сути, «Спартак» домашний матч проводил от обороны по схеме 3-5-2. И когда «Краснодар» стал полностью переигрывать красно-белых, тогда уже Абаскаль начал перестраивать игру, делать замены, вернулся к своей привычной схеме 4-2-3-1. И за счет выхода Промеса и Зиньковского смогли перевернуть игру. Но это больше заслуга отдельных игроков, тоже же Соболева или Промеса, чем какая-то командная игра. Перемудрил тренер с тактикой. Хорошо, что проявили характер и мастерство. И всё в итоге так закончилось.

«Спартак» — это команда, которая должна играть от себя, в первую очередь, а не от соперника. А тем более, домашний матч при своих зрителях. Понятно, что красно-белые были в некоторой психологической яме, не было результата, но все равно команда такого статуса не имеет права подстраиваться под соперника.

Впереди ещё шесть туров, я, честно говоря, не очень хорошо помню календарь команд. Но борьба точно будет до последнего тура, ещё будут потери очков, и посмотрим, кто более целостно проведёт последний отрезок. Конечно, сейчас у армейцев более удачный этап, много побед, они выглядят предпочтительнее. Но, с другой стороны, у «Спартака» сейчас получилась такая волевая эмоциональная победа… И, может быть, это послужит тому, что команда успокоится и начнет набирать свои очки», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

После победы над краснодарским клубом в рамках 24-го тура РПЛ московский клуб занимает третье место в таблице с 48-ю очками. «Быки», в свою очередь, занимают седьмую строчку с 38-ю баллами.