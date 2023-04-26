Полузащитник «Пари НН» Рыбчинский рассказал о качествах тренера Юрана

Российский полузащитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Рыбчинский высказался о главном тренере команды Сергее Юране.
«Сергей Николаевич — очень требовательный, жёсткий тренер, где‑то может по делу напихать. Просит много отрабатывать в обороне всей командой, один — за всех, и все — за одного.
Юран считается тренером, который может хорошо мотивировать команду, встряхнуть игроков? Да, его заряд чувствуется, после этой победы будет попроще, положительных эмоций добавится.
Команда сейчас в зоне «стыков», главная цель — остаться в РПЛ напрямую? Да, главная цель команды — избежать зоны «стыков», – приводит слова Рыбчинского «Матч ТВ».
После матча с «Пари НН» генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил об уходе со своего поста в знак протеста против судейства в РПЛ.
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