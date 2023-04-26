Орлов: как в «Спартаке» появился Дуарте? Почему он такой медленный?

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался об игре московского «Спартака». В последнем матче 24-го тура Российской Премьер-лиги команда обыграла «Краснодар» со счётом 4:3.
«В целом проблемы «Спартака» в организации игры никуда не делись. Я не вижу компактного футбола в обороне, в центре поля. Но Абаскаль — упорный специалист, потихоньку приучает подопечных играть в другой манере.
Возникают вопросы к селекции. Кто ею занимается в этом клубе? Ну как в «Спартаке» появился Дуарте? Почему он такой медленный?! Это же его главная характеристика.
Вы же видели, как «быки» удваивали преимущество. Батчи убежал от парагвайца как от стоячего! По каким критериям его взяли в «Спартак»? Что он привнёс в игру красно-белых? Почему не побежал за своим оппонентом в том эпизоде? Если ты берёшь иностранца, он должен быть сильнее россиянина. Это же прописная истина.
Медленный защитник… И что он делает в команде, которая должна бороться за чемпионство или медали? Скорость в футболе — самое главное. А когда от тебя уходят как от стоячего… Я сейчас имею в виду не только физические данные, быстроту, но и скорость принятия решения. В цене те исполнители, которые заранее читают эпизод. В «Спартаке» таких мало… Есть Мозес, но он постоянно испытывает проблемы со здоровьем. А кто ещё? Кто быстро может бежать с мячом, как, допустим, Пиняев?» – приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».
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