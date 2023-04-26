Геннадий Орлов назвал фаворита в борьбе за серебро РПЛ

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе за второе место в Российской Премьер-лиге.
«Кто фаворит в борьбе за серебро? Склоняюсь к ЦСКА. Да, у армейцев сейчас поменьше очков, и у «Ростова» организация игры, наверное, чуть повыше. Однако по подбору исполнителей, по длине скамейки армейцы превосходят дончан. Тренерское решение Федотова выпускать с первых минут и Чалова, и Заболотного себя оправдывает. Перевод Облякова на новую позицию — попадание в точку. Он здорово себя проявил в дерби с «Локо», отлично действовал между линиями. С другой стороны, сел на лавку Карраскаль. Видимо, проигрывает конкуренцию. Тут тренеру виднее. Да, армейцы упустили победу над железнодорожниками, но большую часть матча выглядели солидно. «Спартак» я в этой гонке пока ставлю ниже ЦСКА и «Ростова», – приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».
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