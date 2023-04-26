Детский тренер Дзюбы: Артёму однозначно нужно вести себя поскромнее

Александр Шупляков, детский тренер российского нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы, высказался о выступлениях игрока в шоу с нецензурной лексикой.
«Артём возобновил карьеру в России, и ему однозначно нужно вести себя поскромнее. Два дружбана друг друга подкалывают. У Дзюбы сейчас состояние не лучшее, в первую очередь, физическое и психологическое. Но это «качели». Не бывает всё так гладко. Сейчас он немножко заблудился. Такой вот стиль выбрал. И он у него время от времени пробивает. Артём — умный малый, но у него характер такой.
Не ту роль играет Дзюба. Он же однозначно актер. После футбольной карьеры он не потеряется и в актерском. Артём не пропадет и точно будет востребован! И депутатом может стать. Думаю, у него все получится. Главное — не останавливаться», – приводит слова Шуплякова Sport24.
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