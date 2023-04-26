Тренер Мичков высказался о работе Игнашевича в «Торпедо»

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков прокомментировал работу Сергея Игнашевича главным тренером в «Торпедо».

«Не считаю, что не удалось. Первую часть сезона-2019/2020 закончили на втором месте — при том, что в её конце травму получил Рязанцев, очень многое определявший в том «Торпедо». Весной мы сыграли две ничьи, опустились на четвёртое место и сезон не доиграли.

Продолжился бы — набрали бы свои очки и, вполне возможно, попали бы в топ-2, уж точно в стыки.

Бывший спортивный директор «Торпедо» Бондаренко в недавнем интервью открыто сказал: в тот момент людям, которые тогда руководили клубом, была не нужна РПЛ. Они говорили Бондаренко: «Что вы творите? Зачем столько выигрываете?»

В сезоне-2019/2020 для команды были прописаны бонусы в случае выполнения задачи. Точно был прописан бонус за 10-е место, а возможно, и за 12-е. Ещё раз: за попадание в десятку футболистам и тренерам полагалась премия», – приводит слова Мичкова Sport24.