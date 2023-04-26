Ренато Гойкович: в отпуске могу курить кальян и пить виски каждый день

Центральный защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о своём образе жизни во время отпуска, а также о том, разрешает ли употреблять алкоголь главный тренер команды Марцел Личка.
«Какие у нас тимбилдинги? После победы можем собраться в ресторане. Недавно снимали дом у озера, жарили шашлык — классно было.
Разрешают ли после игры выпить алкоголь? После победы — да, пиво можем выпить. Я вообще люблю виски больше. Но надо понимать: когда ты на работе — ты профессионал. Когда отпуск, я могу делать всё что угодно — могу пить виски каждый день. Жена говорит: «Я боюсь представить, что с тобой будет, когда закончишь с футболом. Ты в отпуске всё время только и пьёшь». Отвечаю ей: «Я заслужил отпуск и могу делать всё что угодно. Хочу — кальян курю. Работаю шесть месяцев и отдыхаю две недели». Но, конечно, когда начинаются сборы — выкладываюсь на все сто процентов. Отпуск — отпуск. Работа — работа», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».
Босниец провёл за Оренбург 73 матча во всех турнирах, где отметился семью голами и четырьмя голевыми передачами.
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