Ренато Гойкович: в отпуске могу курить кальян и пить виски каждый день

Центральный защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о своём образе жизни во время отпуска, а также о том, разрешает ли употреблять алкоголь главный тренер команды Марцел Личка.

«Какие у нас тимбилдинги? После победы можем собраться в ресторане. Недавно снимали дом у озера, жарили шашлык — классно было.

Разрешают ли после игры выпить алкоголь? После победы — да, пиво можем выпить. Я вообще люблю виски больше. Но надо понимать: когда ты на работе — ты профессионал. Когда отпуск, я могу делать всё что угодно — могу пить виски каждый день. Жена говорит: «Я боюсь представить, что с тобой будет, когда закончишь с футболом. Ты в отпуске всё время только и пьёшь». Отвечаю ей: «Я заслужил отпуск и могу делать всё что угодно. Хочу — кальян курю. Работаю шесть месяцев и отдыхаю две недели». Но, конечно, когда начинаются сборы — выкладываюсь на все сто процентов. Отпуск — отпуск. Работа — работа», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Босниец провёл за Оренбург 73 матча во всех турнирах, где отметился семью голами и четырьмя голевыми передачами.