«Впервые поехал за границу в кроссовках матери». Тренер «Балтики» Мичков — о 90-х
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Тренер калининградской «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал о трудностях с одеждой и обувью в 1990-е годы.
«В обычной жизни на одежду не очень хватало? В 1992-м я впервые поехал за границу с «Торпедо», в Италию, в кроссовках матери. По размеру ноги с ней уже сравнялся. И в магазинах были перебои с обувью, и у нас на неё денег не хватало. В Италии нам какую-то одежду дали. Даже не особо ношеную. В тех, полученных в Италии, кожаных кроссовках я проходил год.
Вы спросили про детство… На мой взгляд, у меня оно было более счастливым, чем у нынешнего поколения», — приводит слова Мичкова Sport24.
«Балтика» возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 57 очков после 28 матчей.
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