Полузащитник «Локомотива» Щетинин высказался о дебютном матче в стартовом составе в РПЛ

17-летний полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин прокомментировал дебют в стартовом составе в Российской Премьер-Лиге. Футболист вышел с первых минут в матче 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1), он был заменён в перерыве.
«Каково было играть с первых минут в таком непростом матче? Да в принципе нормально. Вся команда поддержала. Ребята сказали: «Самое главное — уверенно себя чувствуй, и всё получится. Мы поможем на поле».
Почему заменили в перерыве? Это решение тренера. Оно не обсуждается. Я считаю, что Марадишвили усилил игру. Поэтому всё нормально.
Как перестроились после удаления? Честно говоря, не было каких-то особых перестроений после травмы Пиняева и удаления Митая, потому что в команде есть люди, которые могут взаимозаменять друг друга. Всё для нас прошло достаточно хорошо.
Насколько адаптировался к игре в основе? Тяжело было, но, повторюсь, все парни поддержали, поэтому всё нормально. Все игроки команды по чуть-чуть общаются со мной. Хочу поблагодарить парней за то, какая идёт поддержка. За счёт этого мне было полегче», — приводит слова Щетинина «Известия».
- 26 апреля 2023
-
09:32
-
09:18
-
09:08
-
08:30
-
08:28
-
08:22
-
08:11
-
07:44
-
07:30
-
06:47
-
06:30
-
06:18
-
05:52
-
05:27
-
04:27
-
04:01
-
04:01
-
03:53
-
03:45
-
03:31
-
03:20
-
03:03
-
02:54
-
02:41
-
02:36
-
02:24
-
02:07
-
02:05
-
01:57
-
01:24
-
01:00
-
00:58
-
00:50
-
00:47
-
00:33