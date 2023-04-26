Полузащитник «Локомотива» Щетинин высказался о дебютном матче в стартовом составе в РПЛ

17-летний полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин прокомментировал дебют в стартовом составе в Российской Премьер-Лиге. Футболист вышел с первых минут в матче 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1), он был заменён в перерыве.

«Каково было играть с первых минут в таком непростом матче? Да в принципе нормально. Вся команда поддержала. Ребята сказали: «Самое главное — уверенно себя чувствуй, и всё получится. Мы поможем на поле».

Почему заменили в перерыве? Это решение тренера. Оно не обсуждается. Я считаю, что Марадишвили усилил игру. Поэтому всё нормально.

Как перестроились после удаления? Честно говоря, не было каких-то особых перестроений после травмы Пиняева и удаления Митая, потому что в команде есть люди, которые могут взаимозаменять друг друга. Всё для нас прошло достаточно хорошо.

Насколько адаптировался к игре в основе? Тяжело было, но, повторюсь, все парни поддержали, поэтому всё нормально. Все игроки команды по чуть-чуть общаются со мной. Хочу поблагодарить парней за то, какая идёт поддержка. За счёт этого мне было полегче», — приводит слова Щетинина «Известия».