Игрок «Локомотива» Щетинин: Дзюба — душа компании
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17-летний полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин высказался об одноклубнике Артёме Дзюбе. Ранее Щетинин дебютировал в стартовом составе в Российской Премьер-Лиге. Футболист вышел с первых минут в матче 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).
«Говорил ли Дзюба что-то персонально до матча? Да, говорил. Зарядил меня. Но то, что происходит в раздевалке, там и остаётся.
Были ли традиционные шутки? Перед матчем нет. Всё было в пределах разумного.
Дзюба — душа компании. Все всё понимают. Я нормально отношусь к его шуткам», — приводит слова Щетинина «Известия».
«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 24 матчей. Лидирует «Зенит» (58).
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