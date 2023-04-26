Игрок «Локомотива» Щетинин: Дзюба — душа компании

17-летний полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин высказался об одноклубнике Артёме Дзюбе. Ранее Щетинин дебютировал в стартовом составе в Российской Премьер-Лиге. Футболист вышел с первых минут в матче 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

«Говорил ли Дзюба что-то персонально до матча? Да, говорил. Зарядил меня. Но то, что происходит в раздевалке, там и остаётся.

Были ли традиционные шутки? Перед матчем нет. Всё было в пределах разумного.

Дзюба — душа компании. Все всё понимают. Я нормально отношусь к его шуткам», — приводит слова Щетинина «Известия».

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 24 матчей. Лидирует «Зенит» (58).