Шоу — об игре в центре обороны: это нелегко, но мне нравится, я люблю играть в футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу после матча с «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии (0:0, в серии пенальти — 7:6) высказался об игре в центре обороны. Номинальный левый защитник в текущем сезоне уже несколько раз выполнял роль центрального из-за травм и дисквалификаций партнёров.
«Очевидно, играть на позиции центрального защитника — нелегко. В игре с тремя центральными защитниками всё немного по-другому, но когда нас двое — совсем другое дело. Но всякий раз, когда я играю там, мне это действительно нравится, у нас была всего пара дней на подготовку. Тренер говорил со мной об этом и, конечно, с Виктором Линделёфом, потому что наш соперник всегда демонстрирует хитрость и тактическую готовность. Иногда мне приходилось оставаться в центре поля, чтобы следить за ними.
Это что-то новое, но я люблю играть там, люблю играть в футбол. Добиться победы было самым важным», — приводит слова Шоу 90min.
- 26 апреля 2023
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