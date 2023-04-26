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Канчельскис: Дзюба — хищник. Когда он голодный до побед и голов, защитникам не позавидуешь

Канчельскис: Дзюба — хищник. Когда он голодный до побед и голов, защитникам не позавидуешь
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, назвав его хищником и одним из сильнейших игроков РПЛ за последнее десятилетие. По мнению Канчельскиса, Дзюба ещё несколько лет сможет показывать качественную игру и сохранять свой статус.

«Если бы Дзюба не уезжал из РПЛ, он бы боролся за звание лучшего бомбардира. То, в какой форме Артём находится, заслуживает уважения. При всей неоднозначности его персоны глупо отрицать, что Дзюба — один из сильнейших игроков России за последнее десятилетие. И пробудет ещё несколько лет в таком статусе.

Многие пытались его списать на свалку, но Артём всем всё доказал. Он — хищник. Когда ситуация против него, когда он голодный до побед и забитых мячей, защитникам соперников не позавидуешь», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

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