«Морально тяжелее под конец сезона становится». Комличенко — о выездах «Ростова»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о сложных выездах команды. Аэропорт Ростова-на-Дону не функционирует после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. В воскресенье, 23 апреля, «Ростов» в Екатеринбурге обыграл «Урал» (3:1). В следующем туре жёлто-синие встретятся со «Спартаком» в Москве в субботу, 29 апреля.

«Из Екатеринбурга и в Москву опять добираться несколько дней? Непросто. После «Урала» восстановиться не получится, потому что дорога занимает много времени. Морально тяжелее под конец сезона становится. Физически ещё нормально чувствуем себя, но потихоньку всё накапливается. Нужно не думать об этом. Но мы люди, понимаем всё.

Мне непросто физически, но ребятам, кто поменьше, тоже нелегко. Шесть часов в сидячем положении в автобусе, потом ещё четыре часа сидя в самолете… Всё это накапливается, даёт о себе знать.

«Ростов» в невыгодном положении по сравнению с другими клубами? Непросто, конечно. Надо себя перебарывать. Мы смирились с этим давно, находим какие‑то позитивные моменты, стараемся не унывать.

Карпин много раз говорил, что место «Ростова» в призёрах — чудо? Не‑не, чудо. Нам везёт, удача сопутствует. Нельзя же только на одном везении? Можно, мы же доказываем (смеётся)», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков после 24 матчей. Лидирует «Зенит» (58).