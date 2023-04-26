Мостовой: не стал бы ставить Кокорина в ранг легенд — с этим словом надо быть поосторожнее

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о словах нападающего Александра Кокорина, который ранее вспоминал, как провожали полузащитника Матьё Вальбуэну из «Динамо».

«А кто их считает легендами? Интересно, откуда это появилось. Вальбуэна — действительно сильный футболист, но как его можно к легендам отнести, если он там всего год был? У нас уже всё перемешалось. Легендами называют людей, которые год пробыли и два гола забили.

С этим словом надо быть поосторожнее. Это почётное звание. Человек 5-7 лет должен отыграть, добиться чего-то. Кокорин отыграл столько? Конечно, он имеет право на это. Как футболиста Уилкшира не помню. Кокорин прав. Но не стал бы его в ранг легенд ставить. Это решают люди, которые были в «Динамо» много лет. Говоря о «Спартаке», у нас всегда были Черенков, Родионов. Меня даже трудно к легендам «Спартака» отнести, хотя я из немногих, кто выиграл два чемпионата Союза и становился лучшим футболистом, потому что я больше в Испании играл. Там меня в класс легенд отнесли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.