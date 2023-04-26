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Гойкович: не понимаю, как судьи смотрят VAR по 5 минут и принимают неверные решения

Гойкович: не понимаю, как судьи смотрят VAR по 5 минут и принимают неверные решения
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге. Футболист выразил непонимание тем фактом, что арбитры в России ошибаются даже после пятиминутного просмотра VAR.

«В игре с «Локомотивом», говорят, был офсайд, когда нам гол забивали, а ещё — пенальти не дали. Я вообще не понимаю, как можно ошибаться, когда есть VAR? Как судьи смотрят VAR по пять минут и принимают неверные решения? Я этого не понимаю.

В каждом чемпионате судьи дают преимущество лучшим командам лиги. И в Англии арбитры совершают ошибки, и в Лиге чемпионов. Но это, видимо, футбол. Нельзя сказать, что в Англии всё топ, а в Боснии и России — всё плохо. Но всё равно иногда не понимаешь решения судей. Нельзя отменять человеческий фактор», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

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