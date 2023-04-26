Михаил Щетинин: с братом рады друг за друга, что получается играть в РПЛ

17-летний полузащитник московского «Локомотива» Михаил Щетинин рассказал об отношениях с братом Кириллом, который выступает в «Ростове».
«Как с Кириллом попали в футбол? В родном Курске отец повёл нас в академию «Авангард». Так всё и завертелось.
Есть ли с братом заочное противостояние? Нет такого. Просто рады друг за друга, что получается играть в РПЛ, выходить на поле. Смотрим матчи и болеем друг за друга.
Пытались ли перетянуть друг друга в свои клубы? Я в эти дела не лезу (смеётся). Моё дело играть. И Кирилл тоже не звал в «Ростов». Мы играем за свои клубы и думаем только об их успехе», — приводит слова Михаила Щетинина «Известия».
Ранее Михаил Щетинин дебютировал в стартовом составе в Российской Премьер-Лиге. Футболист вышел с первых минут в матче 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).
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