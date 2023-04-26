Широков: согласен с Кокориным, что в России пиетет перед легионерами — своих закапывают

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков прокомментировал слова нападающего Александра Кокорина, который возмутился, что Матьё Вальбуэну и Люка Уилкшира считают легендами «Динамо».

«Я всегда говорил и буду говорить, что у нас пиетет перед легионерами. Как в 1990 году Советский Союз развалился, у нас пиетет перед всем иностранным. Всё иностранное — это хорошее. С этим нужно давно заканчивать. Почему-то мы не берём хорошее с Запада, а только всё говно. Они своих двигают везде, а у нас своих футболистов закапывают.

Друзья, в 90% случаев российские игроки намного больше отдали и привнесли в наш футбол и клубы, чем эти хвалёные иностранцы. За редким исключением можно назвать легионеров, которые привнесли что-то действительно хорошее в команды, — например, Вагнер. Халк? А сколько при Халке выиграли? За предыдущие четыре года до Халка с «никчёмными русскими» выиграли два чемпионата, Кубок России, два Суперкубка России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.

Просто достаточно посмотреть по титулам, что сделали хвалёные иностранцы, а что сделали русские. Для «Зенита» знаковый иностранец — это Дик Адвокат. Спаллетти тоже знаковый для клуба. Я не говорю, что Халк плохой. Да, он много забил и его время было неплохим. Но это было индивидуально. Я согласен с Кокорой в том, что у нас пиетет перед иностранцами», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.