Широков: согласен с Кокориным, что в России пиетет перед легионерами — своих закапывают

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков прокомментировал слова нападающего Александра Кокорина, который возмутился, что Матьё Вальбуэну и Люка Уилкшира считают легендами «Динамо».
«Я всегда говорил и буду говорить, что у нас пиетет перед легионерами. Как в 1990 году Советский Союз развалился, у нас пиетет перед всем иностранным. Всё иностранное — это хорошее. С этим нужно давно заканчивать. Почему-то мы не берём хорошее с Запада, а только всё говно. Они своих двигают везде, а у нас своих футболистов закапывают.
Друзья, в 90% случаев российские игроки намного больше отдали и привнесли в наш футбол и клубы, чем эти хвалёные иностранцы. За редким исключением можно назвать легионеров, которые привнесли что-то действительно хорошее в команды, — например, Вагнер. Халк? А сколько при Халке выиграли? За предыдущие четыре года до Халка с «никчёмными русскими» выиграли два чемпионата, Кубок России, два Суперкубка России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.
Просто достаточно посмотреть по титулам, что сделали хвалёные иностранцы, а что сделали русские. Для «Зенита» знаковый иностранец — это Дик Адвокат. Спаллетти тоже знаковый для клуба. Я не говорю, что Халк плохой. Да, он много забил и его время было неплохим. Но это было индивидуально. Я согласен с Кокорой в том, что у нас пиетет перед иностранцами», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 апреля 2023
-
11:00
-
10:54
-
10:51
-
10:31
-
10:30
-
10:28
-
10:27
-
09:58
-
09:48
-
09:45
-
09:32
-
09:18
-
09:08
-
08:30
-
08:28
-
08:22
-
08:11
-
07:44
-
07:30
-
06:47
-
06:30
-
06:18
-
05:52
-
05:27
-
04:27
-
04:01
-
04:01
-
03:53
-
03:45
-
03:31
-
03:20
-
03:03
-
02:54
-
02:41
-
02:36