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Березовский: в сложившейся ситуации «Зениту» не очень трудно удерживать первое место

Березовский: в сложившейся ситуации «Зениту» не очень трудно удерживать первое место
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Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский, ныне работающий тренером сборной Армении, высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, «Зениту» будет несложно удержаться на первом месте в турнирной таблице.

«Их успехи предугадывали. Когда «Зенит» сохранил состав, стало понятно, что они станут чемпионами. Ставка делается на бразильских футболистов. И они, не выкладываясь на 100 процентов, делают результат. Это данность. «Зенит» хоть и чемпион, но без европейских матчей точно не прогрессирует. Просто с запасом выиграет чемпионат.

Конечно, в этом присутствует и заслуга Семака. Каждый раз находить слова, аргументы для того, чтобы футболисты оставались мотивированными. Удержаться на первом месте сложно. Хотя в сложившейся ситуации не очень», – приводит слова Березовского «РБ Спорт».

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