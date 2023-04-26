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Генич: будет совсем красиво, если «Зенит» оформит чемпионство в матче со «Спартаком»

Генич: будет совсем красиво, если «Зенит» оформит чемпионство в матче со «Спартаком»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич предположил, в каком матче «Зенит» хочет оформить чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.

«Пусть и публично об этом никто не говорит, но думаю, что «Зенит» очень хочет приурочить это всё [чемпионство] к матчу со «Спартаком». При наличии Fan ID всё равно будет 40-50 тысяч. Если чемпионство будет в матче с «Краснодаром», это тоже взбудоражит болельщиков, но со «Спартаком» это прям совсем красиво, как будто по сценарию написано», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Матч «Зенита» со «Спартаком» состоится 7 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Эта встреча может стать для сине-бело-голубых чемпионским матчем. Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 58 набранными очками после 24 матчей. В активе «Спартака», идущего третьим, 48 очков.

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