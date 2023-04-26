Мусаев: Сафонов — лучший вратарь чемпионата, стал первым номером в сборной

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев назвал голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова сильнейшим вратарём Российской Премьер-Лиги.
«Сафонов — один из лучших российских голкиперов? Да. Думаю, что он не «один из», а самый лучший вратарь чемпионата. Стал первым номером в сборной.
Три года назад я говорил, что Сафонову нужно подтянуть игру ногами? Что касается того разговора про игру ногами, то уже тогда велась большая работа тренером вратарей, тренером по технике. И мы тогда уже определяли зоны на поле, куда он должен направлять свои передачи. Левой и правой ногой. Куда при начале атаки должен играть. Бывало, что он нервничал тогда, не всё сразу получалось. Сегодня он сделал большой шаг вперёд в этом игровом компоненте. Уверенно себя чувствует. Хорошо играет и левой, и правой ногой. И продолжает работать над собой», — приводит слова Мусаева «Московский комсомолец».
- 26 апреля 2023
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