17-летний игрок «Локомотива» Щетинин рассказал, как совмещает учёбу с футболом

17-летний полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин рассказал, как совмещает учёбу с футболом.

«Всё в пределах разумного. Я после девятого класса перешёл из школы в колледж. Совмещать с футболом непросто, но всё нормально, справляюсь. Что в школе, что в колледже, только время посещения занятий разное. Главное, что всё равно удаётся находить время и на учёбу, и на футбол. Надеюсь, так будет и дальше», — приводит слова Щетинина «Известия».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Щетинин провёл два матча, результативными действиями не отметился. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 24 матчей. Лидирует «Зенит» (58).