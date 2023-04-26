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Борис Игнатьев: «Ростов» — живой пример импортозамещения в российском футболе

Борис Игнатьев: «Ростов» — живой пример импортозамещения в российском футболе
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высоко оценил достижения «Ростова» в нынешнем сезоне. Напомним, несмотря на отъезд многих легионеров, ростовчане под руководством Валерия Карпина показывают конкурентную игру и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Ростов» — пример для подражания, другим клубам имеет смысл посматривать в сторону жёлто-синих. Карпин вместе со своим тренерским штабом умело руководит клубом, они делают всё необходимое. Причём у них есть чёткое понимание задач и целей команды. Наверное, они с душой относятся не только к тренировочному процессу, игровой деятельности, но и верят в идею Карпина. Валерий Георгиевич расставил футболистов на поле, исходя из их лучших качеств, поэтому у них есть возможность так всё менять, особенно в такое непростое время для нашего футбола. Не так всё безнадёжно, как кажется, «Ростов» с Карпиным — живой пример. Эту команду можно назвать примером импортозамещения в нашем футболе. Жёлто-синие с русскими футболистами представляют большой интерес для нашего футбола.

Российские клубы могут брать пример с «Ростова», но надо знать, что развивать. Многие хотят поменьше денег тратить и вкладывать их в детский футбол. Но надо понимать, с чего начинать и с чего заканчивать. Но многие выбирают простой путь — смотреть на заграницу и делать здесь всё, как там. Чтобы брать с кого-то пример, надо знать детали и нюансы работы. Это всё не так просто», — приводит слова Игнатьева Metaratings.

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