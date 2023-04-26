Борис Игнатьев: «Ростов» — живой пример импортозамещения в российском футболе

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высоко оценил достижения «Ростова» в нынешнем сезоне. Напомним, несмотря на отъезд многих легионеров, ростовчане под руководством Валерия Карпина показывают конкурентную игру и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.
«Ростов» — пример для подражания, другим клубам имеет смысл посматривать в сторону жёлто-синих. Карпин вместе со своим тренерским штабом умело руководит клубом, они делают всё необходимое. Причём у них есть чёткое понимание задач и целей команды. Наверное, они с душой относятся не только к тренировочному процессу, игровой деятельности, но и верят в идею Карпина. Валерий Георгиевич расставил футболистов на поле, исходя из их лучших качеств, поэтому у них есть возможность так всё менять, особенно в такое непростое время для нашего футбола. Не так всё безнадёжно, как кажется, «Ростов» с Карпиным — живой пример. Эту команду можно назвать примером импортозамещения в нашем футболе. Жёлто-синие с русскими футболистами представляют большой интерес для нашего футбола.
Российские клубы могут брать пример с «Ростова», но надо знать, что развивать. Многие хотят поменьше денег тратить и вкладывать их в детский футбол. Но надо понимать, с чего начинать и с чего заканчивать. Но многие выбирают простой путь — смотреть на заграницу и делать здесь всё, как там. Чтобы брать с кого-то пример, надо знать детали и нюансы работы. Это всё не так просто», — приводит слова Игнатьева Metaratings.
- 26 апреля 2023
-
12:37
-
12:32
-
12:27
-
12:24
-
12:15
-
12:11
-
12:08
-
12:03
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:45
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:31
-
11:10
-
11:10
-
11:00
-
10:54
-
10:51
-
10:31
-
10:30
-
10:28
-
10:27
-
09:58
-
09:48
-
09:45
-
09:32
-
09:18
-
09:08
-
08:30
-
08:28
-
08:22
-
08:11