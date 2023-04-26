Сёмин: Абаскаль хорошо справился с заменами, он поменял игру в матче с «Краснодаром»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар» (4:3).
«Мог ли предположить, что настолько сильно поменяется игра во втором тайме? Сегодня в футболе есть пять замен. И в этом матче с пятью заменами хорошо справился тренер «Спартака» Абаскаль. Он поменял всю ситуацию на футбольном поле. Вышедшие на замену после перерыва футболисты решили исход матча.
В футболе вообще большие изменения происходят. Вроде — пять замен. Но их можно с пользой провести. А можно и большие ошибки сделать. Пять игроков очень сложно вводить в игру. Особенно когда у них остаётся очень мало времени. Как пример — другой матч с участием ЦСКА. Армейцы имели преимущество в одного футболиста после удаления игрока «Локомотива». Сделали пять замен — и практически растеряли всё своё преимущество, владение мячом, моменты, которые они создавали. А у «Спартака» лучше получилось сделать эти замены.
Я не понимаю: когда остаётся две-три минуты игрового времени, вдруг проводятся замены двух-трёх футболистов. Если время потянуть, то понятно. А для того чтобы решить исход матча — мне такие замены кажутся достаточно проблематичными. Игроку сложно войти в игру. Он только на поле выходит, и уже матч заканчивается. Поэтому пять замен в футболе играют большую роль: правильно их сделает тренер или неправильно.
У «Спартака», как я уже сказал, замены удачно прошли. Хотя в целом этот матч изобиловал грубыми, элементарными ошибками. Поэтому и счёт такой — 4:3. Так в обороне нельзя играть ни одной, ни другой команде. «Краснодар» вообще второй раз в Москве проигрывает, ведя по ходу матча 2:0. Здесь вообще не было хорошей и правильной игры в обороне.
Игра легионеров «Краснодара»? У них очень качественные легионеры. Другое дело, что они не выстроены в свою систему. Может быть, тренеру ещё времени не хватило. Может быть, какие-то другие моменты. Во-первых, «Краснодар» стал хуже играть в пас. Буквально все футболисты. Количество потерь сейчас значительно больше, чем раньше. Во-вторых, если они раньше не очень хорошо играли в обороне, то сейчас в обороне играют вообще плохо. Как в игре со «Спартаком». Правда, и «Спартак» в защите играл не лучшим образом. Это был матч «открытых дверей», — приводит слова Сёмина «Московский комсомолец».
- 26 апреля 2023
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