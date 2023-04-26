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Червиченко: Каманцев — профнепригодный. С судейством в РПЛ творится полный беспредел

Червиченко: Каманцев — профнепригодный. С судейством в РПЛ творится полный беспредел
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.

«Судейство в РПЛ абсолютно безобразное! Каманцев —профнепригодный. Творится полный беспредел. Моё мнение, что таким командам, как «Краснодар», «Крылья Советов» и остальным, надо просто бойкотировать какой-то тур и потребовать устранения этих арбитров.

Пока РФС в лице Дюкова не разберётся, объявить бойкот этим матчам. Зачем тому же «Ростову» тратить деньги на дорогу? Чтобы какой-то очередной шут в чёрной майке издевался над командой, болельщиками? Я считаю, что эти судьи клубам не нужны. Они сбились в банду, которая диктует свои правила игры не на поле, а вне поля. Ничего не поменяется от встреч судейства с руководством. Уверен, что они ещё будут сидеть и рассказывать басни, что в моменте с пенальти, который не поставили «Крыльям» в Нижнем Новгороде, судья был прав. И до этого дойдёт. Тренер «Краснодара» говорил, что он работал в самых криминальных коррумпированных лигах, но такого, что видел в матче со «Спартаком», не видел нигде», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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