Евгений Гинер объяснил, почему клубам РПЛ нужно вернуть продажу пива на стадионах

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о возможном изменении формата Российской Премьер-Лиги и возвращении пива на стадионы.

«Начну с формата РПЛ. Почему-то у нас в стране считают, что в +36, когда все люди на даче, гораздо легче играть. Вспомните, как на стадионе «Торпедо» болельщики ЦСКА и «Спартака» два часа ждали, когда расчистят снег.

То же самое обсуждение и с пивом. Нам говорят про здоровье, а болельщики иногда выпивают бутылку водки перед матчем. Сколько болельщик может выпить пива на стадионе? Кружку или две. Больше он себе не может позволить. Деньги от продажи пива могут пойти на развитие детских школ», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, распитие спиртных напитков на спортивных мероприятиях запрещено в России с 2005 года.