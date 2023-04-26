Сёмин: игрокам ЦСКА не хватило мастерства, чтобы удержать победу в матче с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Почему ЦСКА не удержал победу в большинстве? Не хватило мастерства. Моменты они создавали, и очень много. Но мастерства игрокам явно не хватило. Закон футбола всегда работает: не забиваешь ты — забивают тебе. Обязательно забьют. Так и произошло в этом матче. У «Локомотива» как раз неплохая замена была проведена. Неожиданно поменяли Дзюбу на Изидора — он вышел и забил.

К 70-й минуте игроки обеих команд выдохлись? Я бы не сказал, что они выдохлись. Они очень много двигались. Наверное, в большей степени тактические моменты были неправильно продиктованы. Посмотрите, как много было пространства между линиями», — приводит слова Сёмина «Московский комсомолец».