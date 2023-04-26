Суперкомпьютер спрогнозировал итоги АПЛ сезона-2022/2023

Суперкомпьютер от FiveThirtyEight спрогнозировал итоговую турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
Так, по мнению искусственного интеллекта, чемпионом Англии в этом году станет «Манчестер Сити», который сейчас идёт на втором месте. Шансы «горожан» на чемпионство — 77%. А вот нынешний лидер АПЛ «Арсенал» по версии суперкомпьютера с большой долей вероятности завоюет лишь серебряные медали. Шансы «канониров» на чемпионство оцениваются в 23% — в 3,35 раза меньше, чем у «Манчестер Сити».
Отметим, что наибольшие шансы на вылет из АПЛ имеют «Саутгемптон» (88%), «Ноттингем Форрест» (83%) и «Эвертон» (58%).
Фото: Скриншот
Напомним, на данный момент в АПЛ лидирует «Арсенал» (75 очков). На втором месте «Манчестер Сити» (70 очков и 2 матча в запасе).
Тренеры АПЛ, которых уволили в этом сезоне. Видео:
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